UFFICIALE – Il Rasta Vechta firma il belga Jean Salumu

Jean Salumu giocherà la prossima stagione nel Rasta Vechta, squadra sorpresa della scorsa annata.

L’esterno belga ha giocato l’ultimo anno a Pistoia dove ha chiuso con oltre 13 punti di media prima dello stop per pandemia.

Il trentenne è alla sua prima esperienza in Bundesliga dopo aver giocato in patria, poi in Turchia e gli ultimi due anni in Italia tra Varese e, appunto, Pistoia.

Rasta Vechta roster per il 2020-2021:

Guardie:

Joshua Young

Jean Salumu

Stefan Peno (prestito da Alba Berlino)

Tim Hasbargen

Jannes Hundt

Ali:

Robin Christen

Jordan Barnett

Will Vorhees

Centri:

Dennis Clifford

Bjoern Rohwer

Philipp Herkenhoff

Coach: Thomas Paech