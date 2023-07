UFFICIALE – Il Valencia prende la guardia canadese Kassius Robertson

La guardia canadese Kassius Robertson, vista recentemente in Italia tra Fortitudo Bologna e Unahotels Reggio Emilia, la prossima stagione giocherà in Eurolega con Valencia (con cui ha firmato un biennale). La squadra Taronja ha infatti pescato il giocatore da Obradoiro che sulla carta aveva la possibilità di pareggiare l’offerta, ma in pratica la cifra era troppo alta per le sue casse e ha deciso di lasciar partire il canadese.

Dopo un inizio di stagione non esaltante a Reggio, Kassius Robertson ha trascinato Obradoiro alla salvezza con 17.4 punti di media e quasi il 41% da 3.