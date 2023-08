Demonte Harper giocherà la prossima stagione in Israele con Ironi Ness Ziona, squadra impegnata anche in FIBA Europe Cup (sarà nel girone con Brindisi, se la Happy Casa dove perdere i gironi di qualificazione alla Champions League). Harper, ex di Brindisi, Avellino e per ultima Tortona, ha segnato 8.6 punti di media nella scorsa annata in LBA.

דמונטה הארפר (@demonteharper22), גארד מנוסה ששיחק בשנים האחרונות באיטליה, צרפת וספרד, מצטרף לעירוני "חי מוטורס" נס ציונה pic.twitter.com/9wSDcMmYyr — Winner League (@WinnerLeague) August 16, 2023