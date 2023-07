UFFICIALE – JaCorey Williams lascia di nuovo l’Italia: accordo con il Buducnost Podgorica

Il centro americano JaCorey Williams ha giocato un’ottima stagione a Napoli (15 punti e 8 rimbalzi a partita), diventando elemento fondamentale nella conquista della salvezza della GeVi. Dopo la prima esperienza italiana a Trento, ora anche la seconda a Napoli termina per una nuova avventura europea: torna infatti in Eurocup dove giocherà con il Buducnost Voli Podgorica. Sarà compagno di squadra di un altro ex “italiano” come Allerik Freeman.