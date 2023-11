Jaizec Lottie ha iniziato la stagione con la Givova Scafati prima di essere messo fuori dalle rotazioni e sostituito di fatto da un veterano come Janis Strelnieks. Per un lèttone che arriva a Scafati, sarà l’ex Scafati a volare in Lettonia: Jaizec Lottie ha infatti firmato un contratto di 3 settimane con il VEF Riga, squadra impegnata anche in Champions League. Il contratto potrà poi eventualmente essere prorogato fino al termine della stagione.

"VEF Rīga" uz 3 nedēļu ilgu pārbaudes laiku pievienojas amerikāņu saspēles vadītājs Džaizeks Lotijs(Jaizec Lottie, 188 cm, 86 kg, 1998.), kurš sezonu sāka “Scafati” komandā Itālijā.⚫️⚪️🏀



Welcome to Rīga, Jaizec! 🖤👋



Vairāk lasi šeit: https://t.co/jEmNDzxJJx pic.twitter.com/Mrgp7gEZZV — VEF Rīga (@vefriga) November 1, 2023