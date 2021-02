UFFICIALE – Jamel McLean torna in Bundesliga, accordo con MHP Riesen Ludwigsburg

Il lungo 33enne Jamel McLean torna in Bundesliga dopo vari anni e firma con MHP Riesen Ludwigsburg.

McLean ha giocato nella sua carriera in Belgio, Germania, Italia (Milano e Sassari), Grecia, Russia e ultimamente Giappone.

In Germania vinse il premio di MVP stagionale con Alba Berlino nel 2015, anno in cui in vinse anche la Supercoppa. Nel suo palmares anche il triplete Scudetto Coppa Italia Supercoppa con Milano nel 2016 e poi un’altra Coppa Italia l’anno successivo e la Supercoppa con Sassari nel 2019.