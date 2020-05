Jaycee Carroll non si muove dal Real Madrid, che lo rinnova per un’altra stagione. Dovrebbe essere l’ultima, per la guardia ex Teramo.

Uscito da Utah State, Carroll è più subito approdato oltreoceano con Teramo e Gran Canaria, prima di firmare nel 2011 con il Real Madrid, con cui ha vinto due Eurolega (2015 e 2018), cinque Liga ACB, sei Copa del Rey e quattro Supercoppe.