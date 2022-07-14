UFFICIALE – Jerian Grant firma con il Türk Telekom Ankara

By
La Redazione
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Il Türk Telekom Ankara ha appena annunciato la firma di Jerian Grant, guardia vista nell’ultimo anno all’Olimpia Milano.

Altalenante nella sua stagione in biancorosso, è stato comunque un fattore tra Playoffs e finali LBA.