UFFICIALE – Jerian Grant firma con il Türk Telekom Ankara

Europe BasketballMercatoUFFICIALE – Jerian Grant firma con il Türk Telekom Ankara By La Redazione - 14 Luglio 2022 0 FacebookTwitterWhatsAppEmailTelegram Il Türk Telekom Ankara ha appena annunciato la firma di Jerian Grant, guardia vista nell’ultimo anno all’Olimpia Milano.Altalenante nella sua stagione in biancorosso, è stato comunque un fattore tra Playoffs e finali LBA. Jerian Grant Türk Telekom'da! ✍️👏Geçtiğimiz sezon Olimpia Milano forması giyen Jerian Grant'i renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin #JerianGrant!🔥 pic.twitter.com/LhAzJ3RJ5n— Türk Telekom SK (@TurkTelekom_SK) July 14, 2022