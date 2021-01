UFFICIALE – JJ Barea giocherà all’Estudiantes con Alessandro Gentile

Il Movistar Estudiantes di Madrid è fa il colpaccio. Anticipato dal NY Times e ora annunciato dalla società madrilena, il playmaker portoricano JJ Barea ha firmato il contratto fino al termine della stagione. Messo sotto contratto dai Mavs a dicembre, venne poi tagliato, ma i suoi 2.6 milioni erano garantiti e quindi non chiederà cifre astronomiche.

All’Estudiantes gioca anche Alessandro Gentile che ora avrà un compagno d’eccezione.

JJ Barea spera in una chiamata NBA per i Playoffs e infatti c’è clausola di uscita dal contratto, ma intanto il 36enne giocherà in Liga ACB, uno dei campionati più competitivi al mondo.