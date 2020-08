Joe Ragland lascia Cantù per la seconda volta in carriera e vola in Israele per la sua prima esperienza in Winner League. Giocherà infatti nel Hapoel Eilat.

Quest’anno, prima dello stop per coronavirus, ha segnato 8 punti di media in 9 partite, con quasi 6 assist e 4 rimbalzi. La sua miglior partita quest’anno contro Pesaro: 13 punti, 8 rimbalzi (entrambi record stagionali) e 5 assist.