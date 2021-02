Josh Carter ha deciso di accettare la proposta del PAOK Salonicco, squadra militante nel massimo campionato greco. Ex di Siena e Sassari, l’ala americana 34enne aveva firmato in Grecia anche lo scorso febbraio (con il Rethymno) ma non giocò mai a causa del coronavirus.

Nella sua carriera, ha giocato anche in Israele, Turchia, Francia, Russia e Germania.