Il lungo croato Josip Sobin, visto per una stagione alla Vanoli Cremona, giocherà la sua terza stagione consecutiva in Polonia – la sesta in totale – con la terza squadra diversa. Infatti dopo Ostrow Wielkopolski e Dabrowa Gornicza, il croato classe ’89 torna all’Anwil Wloclawek dove ha già militato per tre anni prima di passare a Cremona. Ha vinto 3 scudetti in Polonia, più la Supercoppa.