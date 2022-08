Il playmaker Justin Robinson, visto per un anno alla VL Pesaro, ha appena firmato in LNB con BCM Gravelines-Dunkerque. Nuova esperienza in Francia per il play tascabile che già aveva giocato Oltralpe per due stagioni con Elan Chalon. L’ultimo anno l’ha invece passato in Bundesliga al Brose Bamberg.

Justin 𝕽𝖔𝖇𝖎𝖓𝖘𝖔𝖓, dernière note de la partition Maritime ! 🧡



Véritable maestro à Chalon-sur-Saône de 2018 à 2020, @Callmescoop12 revient en Betclic Elite du côté du BCM Gravelines-Dunkerque ! 🏴‍☠️



🔗➡️https://t.co/ejIM5FLW5e#TousBCM — BCM Basketball (@BCMBasket) August 3, 2022