Justin Simon ha chiuso con la Tezenis Verona la breve parentesi italiana e ora ha firmato un contratto annuale con gli israeliani del Bnei Herzliya. Autore di una grande Champions League con Ludwigsburg nel 2021/22, si è poi trasferito in Australia dove ha vinto il titolo. Poi l’arrivo a Verona nella parte finale di stagione, dove ha chiuso con quasi 11 punti di media ma non sono bastati per mantenere la Scaligera nella massima serie.