UFFICIALE – Keifer Sykes e Jock Landale firmano in NBL australiana

Due giocatori che nelle ultime stagioni li abbiamo visti scorrazzare in EuroLega, hanno deciso di volare in Australia.

Keifer Sykes e Jock Landale giocheranno a Melbourne, anche se per due squadre differenti. Il play ex Avellino e Milano vestirà la maglia dei South East Melbourne Phoenix, mentre il lungo ex Žalgiris e Partizan giocherà nei Melbourne United.

Landale cercava un contratto NBA, ma non essendo arrivate proposte soddisfacenti ha deciso di tornare in patria in NBL. Ha appena compiuto 25 anni ed è proprio nativo di Melbourne.