UFFICIALE – Kelvin Martin approda in Giappone con i Shiga Lakestars

Un veterano dei nostri campionati come Kelvin Martin ha accettato l’offerta dei Shiga Lakestars per giocare nella massima divisione giapponese. Arrivato nel nostro Paese alla Fortitudo Agrigento nel 2015, ha poi vestito le maglie di Vanoli Cremona, Virtus Bologna, Happy Casa Brindisi e Dolomiti Energia Trentino. Nell’ultima stagione il 33enne americano era in Germania con Heidelberg, squadra che lo aveva lanciato prima del suo approdo in Sicilia.

In Giappone sarà compagno di squadra di Ivan Buva, altra vecchia conoscenza del basket italiano.