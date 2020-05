UFFICIALE – Kendrick Perry firma per l’Olimpija Lubiana

Il Cedevita Olimpija ha preso un giocatore chiave in vista della prossima stagione di ABA League 2020/21. Il primo rinforzo della squadra di Lubiana è la fortissima guardia statunitense Kendrick Perry, che quest’anno abbiamo avuto la fortuna di ammirare dal vivo nella maglia del Mega Bemax. Nel corso della stagione 2019/20, Kendrick Perry è stato tra i giocatori più incisivi sui campi ABA League grazie ad una media di 18,5 punti a partita. Con la maglia della compagine belgradese ha disputato dieci gare. Nel match contro la Stella Rossa durante la 15a giornata Perry ha messo a referto ben 31 punti. Inoltre, in varie occasioni ha segnato più di 20 punti. All’indubbia dote realizzativa vanno aggiunti 6,2 assist e 3,7 rimbalzi di media a gara.

Per quanto riguarda il suo passaggio all’Olimpija Lubiana, Perry ha dichiarato: “sono molto felice di entrare a far parte del Cedevita Olimpija. Metterò a disposizione del club di Lubiana il mio talento e le mie qualità cestistiche. Mi ritengo fortunato di essere sano e sono pronto per disputare le nuove sfide nella Lega adriatica ed in Europa nella prossima stagione”.