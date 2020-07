Dopo due stagioni difficili con il Barcelona, il playmaker Kevin Pangos giocherà nello Zenit San Pietroburgo.

Oggi il Barça ha annunciato la fine del contratto e il desiderio di non rinnovarlo. Quest’anno non ha mai giocato in EuroLega a causa di continui infortuni. La scorsa stagione 7 punti e 3 assist, saliti a 8.2 in Liga ACB.

Ha cittadinanza slovena, ma gioca per il Canada, con cui ha disputato l’ultimo mondiale in Cina.