Un veterano dei campi europei come Krunoslav Simon ha deciso di firmare per il Cedevita Junior Zagabria, tornando così in patria per gli ultimi anni di carriera. Il 37enne vincitore delle ultime due EuroLeague con l’Anadolu Efes era senza squadra dopo la scadenza del contratto con i turchi e ha voluto quindi tornare in Croazia in una squadra di giovani. La formazione nero-arancio ha anche giocato le qualificazioni di FIBA Europe Cup ma è stata eliminata.

KRUNO SIMON SE VRAĆA U SVOJ RODNI ZAGREB! 🧡🖤



Najnoviji igrač Cedevite Junior je dvostruki europski prvak Krunoslav Simon!



Kruno dobrodošao! 🧡🖤#samojako 🟠⚫️ pic.twitter.com/vVMXxY44Ex — KK Cedevita Junior (@cedevitajunior) September 25, 2022