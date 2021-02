L’ex giocatore di Udine Kyndall Dykes non si muove dalla Polonia e dal Anwil Wlocawek. Era in prova e in questi giorni ha ricevuto varie proposte, ma alla fine ha deciso di prolungare con la squadra polacca. Classe ’87, potrebbe essere al suo ultimo contratto da professionista.

Anwil Wlocawek è impegnata anche nelle Top-16 di FIBA Europe Cup, prima con i greci di Iraklis ed eventualmente ai quarti contro la vincente di Ironi Ness Ziona (ISR) vs Kiev basket (UKR)