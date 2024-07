By

La guardia serba Ognjen Dobric torna in patria dopo una sola stagione giocata alla Virtus Bologna. Anche a causa di numerosi infortuni non ha mai trovato continuità e la Virtus Bologna ha quindi deciso di separarsene: ora la nuova avventura alla Stella Rossa, dove avrà modo di restare in Eurolega. Dobric ha firmato un contratto triennale fino al 2027.