UFFICIALE – La Stella Rossa Belgrado ci riprova: firmato Landry Nnoko

Landry Nnoko giocherà finalmente nella Stella Rossa Belgrado, che ieri ha cambiato guida tecnica. Spieghiamo cos’è successo nei mesi scorsi. Il centro nigeriano ex Pesaro e Berlino aveva firmato con la squadra serba già in estate, ma fu fermato dalle visite mediche.

Ora la Stella Rossa Belgrado ci riprova, dopo aver già azzeccato un super rinforzo tra i lunghi in Johnny O’Bryant: da quando è arrivato in biancorosso (8 gare) medie di 11.9 punti e 5.6 rimbalzi in 22′ con percentuali da 45-35-65

Tornando a Landry Nnoko, lo scorso anno con Alba Berlino ha tenuto medie di 8.7 punti e 5.8 rimbalzi in 22′, con 60% da 2 e 68% in lunetta. Massimo in stagione i 17 punti a OAKA e gli 11 rimbalzi toccati tre volte (con due doppie doppie).

Ha già svolto le visite mediche negli USA quindi ha già firmato il contratto fino al termine della stagione. Potrebbe debuttare già mercoledì in casa contro il Panathinaikos.