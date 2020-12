UFFICIALE – La Stella Rossa Belgrado prende Quino Colom, al posto di Rochestie

Il Valencia riesce a trovare una collocazione a Quino Colom, playmaker spagnolo finito fuori dalle rotazioni di coach Ponsarnau.

Il 32enne nato ad Andorra (ma naturalizzato spagnolo) giocherà per il resto della stagione sempre in EuroLega, ma con la casacca della Stella Rossa Belgrado. La squadra serba non aveva rinnovato il contratto di Taylor Rochestie, quindi ora ha trovato immediatamente il suo sostituto per il ruolo di vice Loyd.

Ha giocato le prime nove stagioni in ACB, poi tre anni a Kazan ed una al Bahçeşehir prima del ritorno in Spagna con il Valencia. Lo scorso anno circa 7 punti e 3.5 assist di media in 17′ di utilizzo.