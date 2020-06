UFFICIALE – La Stella Rossa cambia coach: via Sakota, in arrivo Sasa Obradovic

La Stella Rossa Belgrado ha appena annunciato che Dragan Sakota non è più l’allenatore. Tra oggi e domani è atteso l’annuncio di Sasa Obradovic, che torna in Serbia con un biennale (più opzione per il 2022/23).

Dopo averci giocato per otto stagioni e vinto due YUBA Liga, il coach serbo non è più tornato in patria. Da allenatore, infatti, ha guidato Colonia, Kiev, Turow, Donetsk, Alba Berlino e, per ultima, il Monaco. Con Obradovic, potrebbe anche arrivare JJ O’Brien, ex Monaco.