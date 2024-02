By

Erdem Can non è più l’allenatore dell’Anadolu Efes Istanbul. Il club turco ha deciso di esonerare Erdem Can dopo la brutta sconfitta a Kaunas di 26 punti contro lo Zalgiris di Coach Trinchieri.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz. pic.twitter.com/LVb40zHxSr — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 1, 2024

Settimo cambio d’allenatore in questa stagione di EuroLega in cui l’alto livello della competizione sembra mettere a dura provare i coach.