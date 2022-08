Il centro brasiliano Leonardo Demetrio, visto lo scorso anno a Pesaro e in passato anche a Torino per la preseason, ha deciso di firmare in Leb Oro con il Movistar Estudiantes. In Spagna ha già giocato con Fuenlabrada, Leida, Bilbao e Breogan, conquistando due promozioni consecutive con queste due ultime squadre.