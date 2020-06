Lo SIG Strasburgo ha annunciato l’arrivo di DeAndre Lansdowne, ex Brescia.

La squadra del DS Alberani ha pescato in Italia e si è aggiudicato una guardia con punti nelle mani: dopo aver toccato i 18 abbondanti a Braunschweig, è arrivato a Brescia dove ha segnato oltre 13 punti in EuroCup, cifre più inferiori in LBA.

Un altro “italiano” lascia quindi la LBA: dopo Hayes all’ASVEL, ecco un’altra firma in Francia.