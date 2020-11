Kodi Justice è un nuovo giocatore del KK Zadar in ABA League. La squadra croata dà un contratto all’ex guardia di Trieste, dove l’anno scorso chiuse con 9.3 punti di media. Nove volte in doppia cifra, due sopra i venti con i 24 della vittoria contro Treviso come season high.

Il 25enne americano ha firmato per il resto della stagione.