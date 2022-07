By

Lo Žalgiris Kaunas ha salutato dopo due anni Lauvergne diretto all’ASVEL, ma ha accolto altri due nuovi giocatori. Il primo è Ignas Brazdeikis, fresco di cittadinanza lituana, proveniente dagli Orlando Magic. Il secondo è Kevarrius Hayes, ex Cantù, che torna in Eurolega (la prima volta con ASVEL) dopo un’ottima stagione in Turchia ed Eurocup con il Bursaspor.