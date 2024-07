Il veterano Bryant Dunston lascia la Virtus Bologna e si accasa allo Zalgiris Kaunas in Lituania. Continuerà quindi a giocare in Eurolega dove è secondo all-time per stoppate in carriera dietro solamente a Tavares.

Il 38enne americano naturalizzato armeno ha firmato per una sola stagione, mentre la società lituana ha liberato Kevarrius Hayes diretto al Paris Basketball.