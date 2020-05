Malcolm Delaney lascia il Barcelona.

Il giocatore e la società hanno trovato un accordo comune per rescindere il contratto sin da subito. Lo stesso Delaney ha confermato di lasciare il Barça con effetto immediato. Annuncio a sorpresa, rispetto alle dichiarazioni dello stesso Delaney di qualche giorno fa, in cui diceva di voler rimanere in Catalunya.

L’americano ora diventa uno dei pezzi più pregiati del del mercato in EuroLeague.