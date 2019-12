Malcolm Thomas è un nuovo giocatore del Fenerbahce Beko Istanbul.

In mattinata, il Fenerbahçe ha liberato un posto nel roster tagliando Vladimir Stimac. L’americano ha già giocato in EuroLeague con Maccabi e Khimki ed è stato un autentico giramondo, iniziando l’attuale stagione in Cina al Shanxi Zhongyu.