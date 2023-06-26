UFFICIALE – Markis McDuffie approda al Türk Telekom Ankara

By
La Redazione
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Markis McDuffie vestirà i colori del Türk Telekom Ankara per la prossima stagione. La combo-guard statunitense vista all’Assigeco Piacenza e alla GeVi Napoli ha giocato l’ultima stagione in Francia con JDA Dijon.