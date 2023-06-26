UFFICIALE – Markis McDuffie approda al Türk Telekom Ankara

Europe BasketballMercatoUFFICIALE – Markis McDuffie approda al Türk Telekom Ankara By La Redazione - 26 Giugno 2023 0 FacebookTwitterWhatsAppEmailTelegram Markis McDuffie vestirà i colori del Türk Telekom Ankara per la prossima stagione. La combo-guard statunitense vista all’Assigeco Piacenza e alla GeVi Napoli ha giocato l’ultima stagione in Francia con JDA Dijon.Markis McDuffie yeni sezonda #AnkaraBasketbolu için mücadele verecek ✍️👏Geçtiğimiz sezon JDA Dijon forması giyen Markis McDuffie’yi renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Markis McDuffie! 🔥 pic.twitter.com/qtXpY5eF4V— Türk Telekom Basketbol (@TT_Basketbol) June 26, 2023