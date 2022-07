Aveva ben impressionato con la VL Pesaro portandola ad una salvezza tranquilla ormai due stagioni fa, poi l’approdo l’anno scorso in ACB con Obradoiro. Altra salvezza raggiunta e quindi il passaggio in Turchia per la fase finale di stagione. Ora una nuova esperienza, questa volta in Bundesliga, dopo aver firmato un contratto annuale con i Chemnitz Niners.

Herzlich Willkommen in Chemnitz, Marko Filipovity! 👋🏼🧡



💬 „Marko kann variabel auf beiden Forwardpositionen agieren. Außerdem machen ihn seine Scoring- und Reboundfähigkeiten für uns enorm wertvoll“, sagt Pastore über den ungarischen Nationalspieler.



— NINERS Chemnitz (@ninerschemnitz) July 27, 2022