Marko Simonovic torna alla Stella Rossa Belgrado, con la quale ha firmato un biennale.

Il 34enne serbo può giocare in entrambi i ruoli di ala. Dopo l’esperienza in EuroLega lo scorso anno allo Zenit, quest’anno ha giocato con il Cedevita Olimpija (10.2 punti in EuroCup) per poi passare a Malaga, dove però non ha potuto mai giocare visto lo stop per CoronaVirus.