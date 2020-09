UFFICIALE – Mathias Lessort da un Monaco all’altro: firma con la squadra del Principato

Il lungo francese Mathias Lessort ha firmato con il Monaco Basket, squadra del Principato che milita in Eurocup.

Arriva da una stagione con il Bayern Monaco, interrotta dal covid-19, in cui ha messo insieme cifre di 3.8 punti e 2.2 rimbalzi in 11′, con il 53% da 2.

Era dal 2017 che non giocava in Pro A, infatti nei primi anni di carriera ha vestito le maglie di Elan Chalon e Nanterre 92. Con la nazionale francese ha giocato il mondiale in Cina lo scorso anno.

Ecco il roster di Monaco:

PG – Dee Bost, Rudy Demahis

SG – Marcus Knight, Khadeen Carrington, Yohan Choupas, Abdoulaye Ndoye

SF – Wesley Saunders, JJ O’Brien

PF – Darral Willis, Damien Inglis

C – Mathias Lessort, Wilfried Yeguete