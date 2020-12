UFFICIALE – Matt Janning ritorna in Liga ACB, firma con il Baxi Manresa

Dopo il mancato rinnovo con il Baskonia e qualche mese senza squadra, il tiratore Matt Janning ha deciso di firmare con il Baxi Manresa, sempre in Liga ACB.

Il giocatore americano con trascorsi in EuroLega tra Siena, Efes e appunto Baskonia, ha deciso di approdare al Manresa. La squadra spagnola deve fare a meno per almeno un mese di Guillem Jou infortunato al piede sinistro.

Nella sua carriera dopo l’inizio in G League, l’approdo alla Junior Casale, il passaggio a Siena e via via Cibona, Hapoel Gerusalemme e Lokomotiv Kuban, oltre alle altre già menzionate in precedenza.