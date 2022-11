UFFICIALE – Matthias Tass approda in Spagna con il Baxi Manresa

By

Il lungo estone Matthias Tass, classe ’99 il cui cartellino è dell’Aquila Trento, andrà a giocare in Spagna con il Baxi Manresa, squadra che milita anche in Champions League. Insieme al playmaker britannico classe 2003 Quinn Ellis, il centro estone di scuola americana (quadriennio NCAA a Saint Mary’s) è stato uno dei colpi in prospettiva di quest’estate dell’Aquila Trento.

🛬 𝙽𝙾𝚅𝙰 𝙰𝚁𝚁𝙸𝙱𝙰𝙳𝙰 / 𝙽𝙴𝚆 𝙰𝚁𝚁𝙸𝚅𝙰𝙻

🔏 Matthias Tass, nou jugador del BAXI #Manresa

🇪🇪 Pivot estonià – 23 anys – 2,08

🎓 @saintmaryshoops

📊 2022-23: 12,2p – 6r – 1,2ass



🙌🏼 Welcome to Manresa, @MatthiasTass! — BAXI Manresa (@BasquetManresa) November 13, 2022

Oltre a lui, Manresa ha anche annunciato il ritorno di Frankie Ferrari, guardia italo americana che ha già giocato più volte in maglia Baxi.