Dopo l’aggiunta di Terran Petteway, visto quest’anno a Pistoia, la squadra greca del Peristeri si è rinforzata anche sotto canestro con l’esperto Mavrokefalidis in arrivo dal Promitheas Patrasso. Per lui un annuale, con opzione per il 2021/22.

Per la squadra greca anche Abdul Gaddy, visto in Italia con la maglia della Virtus Bologna, e la conferma di Saloustros.

Il Peristeri giocherà la Champions League anche la prossima stagione.