Melo Trimble approda al Fuenlabrada dopo un’ottima stagione giocata a Melbourne in NBL. Il prodotto di Maryland ha già giocato in G League, Porto Rico e Australia (oltre a Melbourne, l’anno scorso era anche a Cairns) ma ora per la prima volta proverà la carta europea.

In media quest’anno quasi 20 punti di media con 3.4 rimbalzi, 4.3 assist e 1.3 rubate, tirando 44-35-80 dal campo, da 3 e ai liberi.