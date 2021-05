Finita la stagione in LBA con la De’ Longhi Treviso, Michal Sokolowski giocherà con Hapoel Holon in Israele. Il nazionale polacco ha sempre giocato in patria fino all’esperienza con la squadra della Marca. Per lui ottima stagione con 13.3 punti, 4.4 rimbalzi e 2.5 assists con il 44% dall’arco.

וולקאם טייגר 🐅

זר חדש מצטרף להפועל יונט קרדיט חולון. הסמול פורוורד הפולני, מיכאל סקולובסקי, 28, 1.96 מ', חתם בשורות הקבוצה וצפוי לנחות הערב בארץ. בהצלחה 💜 pic.twitter.com/k264OErhHq — Hapoel Holon (@HapoelHolonBC) May 20, 2021