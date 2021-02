UFFICIALE – Mike Hall firma in #LebOro con il Tizona Burgos

Mike Hall alla fine ha deciso. Dopo contatti con molte società anche in Italia, ha firmato con gli spagnoli del Tizona Burgos. La squadra universitaria è impegnata in LebOro (la nostra A2) nei bassifondi della classifica.

37 anni a giugno, Mike Hall ha iniziato tra NBA e D League, prima di venire all’Olimpia Milano nel 2008 per la sua prima esperienza italiana. Poi Teramo, Biella, Ferrara, Cassino e, per ultima, Assigeco Piacenza. È la sua terza squadra in Spagna, dopo Fuenlabrada e Manresa nella Liga ACB.