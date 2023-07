La stella dell’AS Monaco resterà un altro anno nel Principato, dopo non aver esercitato l’opzione di uscita per la NBA. Come anticipato dal nostro Matteo Andreani ormai un mese fa, l’intenzione del giocatore e della società era quella di continuare insieme. E così sarà per una stagione di più.

Lo scorso anno i monegaschi sono arrivati terzi in Eurolega e hanno vinto il primo campionato francese della loro storia. Ora l’asticella sale, anche visto l’arrivo di Kemba Walker.