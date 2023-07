La Stella Rossa Belgrado annuncia il colpo che era ormai definitivo da giorni: Milos Teodosic lascia la Virtus Bologna e l’Italia dopo quattro stagioni per fare ritorno dopo 16 anni nella sua Serbia. Per lui ci sarà quindi modo di giocare ancora in Eurolega, però in una squadra di “casa”.

Il Mago di Valjevo, com’è soprannominato, ha chiuso la scorsa stagione di Eurolega con circa 10 punti e 6 assist di media.