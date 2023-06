Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Naz Mitrou-Long per la stagione trascorsa insieme che ha portato allo scudetto e gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro professionale e personale.

Il play/guardia ex Brescia giocherà in Eurolega con i campioni lituani dello Žalgiris Kaunas, del cui forte interessamento avevamo anticipato due mesi fa. Per lui contratto annuale con opzione per quella successiva 2024/25. Prenderà il posto del partente Isaiah Taylor.