UFFICIALE – Nemanja Gordić saluta il Partizan e firma con il Mornar Bar

Nemanja Gordić saluta Belgrado per la sua nuova destinazione, Antivari. Continuerà infatti a giocare in Lega Adriatica con la maglia del Mornar Bar. La notizia è stata ufficializzata in data 27 dicembre sia sul sito dell’ABA Liga sia sul profilo social dell’agente sportivo del giocatore, Miodrag Ražnatović, che a conferma della news ha postato un’ancora vicino al nome del suo protegé.

Con la canotta del Partizan il giocatore bosniaco ha giocato in questa stagione con una media di 10 punti e quasi 4 assist a match. Potrà indossare la maglia della sua nuova società ad inizio della seconda metà del torneo balcanico, ovvero a gennaio, come da regolamento dell’ABA Liga.

In passato Gordić ha giocato principalmente con società dell’ex Jugoslavia (Partizan, Igokea, Cedevita Zagabria, Budućnost), ma anche con la Virtus Roma nel periodo 2010-12. Gordić è stato nominato MVP delle finali di Lega Adriatica 2017/18, quando indossava la maglia del Budućnost di Podgorica.