Nick Calathes è un nuovo giocatore del Barcelona.

I blaugrana hanno annunciato la firma di un triennale da parte della stella greca, ufficializzata dopo la rottura tra Calathes e il Panathinaikos.

L’affare era nell’aria da settimane, come già annunciato qui, ma ora è tutto ufficiale. Delaney out, Calathes In e grandi movimenti per il Barcelona.