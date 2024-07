In questa ricca sessione di mercato in Eurolega un nome aveva tenuto banco, quello di Donatas Motiejunas. Il centro lituano 33enne sembrava vicino all’Olimpia Milano, ma ha poi deciso di restare nel Principato e prolungare il suo contratto per altre due stagioni con AS Monaco.

