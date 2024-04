La dirigenza di ASVEL ha voluto subito frenare le voci sul possibile nuovo allenatore (tra i vari c’era anche Scariolo), confermando coach Pierric Poupet per altre due stagioni. Arrivato in corsa dopo l’esonero di Pozzecco, Poupet ha guidato i francesi a 6 vittorie e 9 sconfitte in un calendario non facile di Eurolega e, dopo la fine della regular season in Europa, punterà a vincere il titolo francese cercando di battere la concorrenza di AS Monaco, JL Bourg e Paris Basketball.

🚨 L’avenir s’écrira avec Pierric Poupet



✍️ Les dirigeants de LDLC ASVEL, très satisfaits des résultats et des attitudes des joueurs depuis qu’il dirige l’équipe professionnelle, ont décidé de prolonger le contrat de Pierric POUPET pour les deux prochaines saisons.



🗞️ Le… pic.twitter.com/xOCWuHzAT2 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) April 17, 2024