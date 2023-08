📝 Nikodem Czoska joins @ArkaGdyniaKosz to compete in the @PLKpl 🇵🇱



Last season, the 2002-born played with Campetto Basket Ancona in @LNPSOCIAL 🇮🇹



Good luck @nikodemczoska!! 🙌🏻 #TangramSports#FollowYourDreamsWithUs pic.twitter.com/BIbO6mbTz5